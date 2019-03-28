В Катаре на стадионе "Аль-Вакра" уложили газон за рекордные 9 часов 15 минут

До чемпионата мира по футболу в Катаре еще три года, но там уже ставят рекорды. На стадионе "Аль-Вакра", который примет матчи мундиаля в 2022-м, уложили газон за 9 часов 15 минут. Это на 4 часа быстрее, чем предыдущий мировой рекорд по укладке покрытия.