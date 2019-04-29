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В Казахстане стартует чемпионат мира в первом дивизионе группы A
Большой хоккей для Беларуси начинается сегодня! В Казахстане стартует чемпионат мира в первом дивизионе группы A. Наша сборная поборется за возвращение в элиту. По итогам турнира нам необходимо занять первое или второе места. В соперниках - Венгрия, Словения, Казахстан и Южная Корея. А сегодня белорусам будет противостоять команда Литвы с легендарным в прошлом игроком из НХЛ Дайнюсом Зубрусом.
Расписание игрового дня сейчас на ваших экранах. Откроют форум Венгрия и Южная Корея. В час дня состоится стартовое вбрасывание в матче Беларуси и Литвы. Затем команда Казахстана проэкзаменует Словению. Эти два матча в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5".
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