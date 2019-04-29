Большой хоккей для Беларуси начинается сегодня! В Казахстане стартует чемпионат мира в первом дивизионе группы A. Наша сборная поборется за возвращение в элиту. По итогам турнира нам необходимо занять первое или второе места. В соперниках - Венгрия, Словения, Казахстан и Южная Корея. А сегодня белорусам будет противостоять команда Литвы с легендарным в прошлом игроком из НХЛ Дайнюсом Зубрусом.