3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Казани третий соревновательный день в рамках Игр БРИКС - на кону 49 комплектов медалей
В Казани третий соревновательный день в рамках Игр БРИКС. На кону 49 комплектов медалей. В 11 видах спорта есть наше представительство.
С 10 утра идут предварительные турниры по бадминтону, большому и настольному теннису, фиджитал-баскетболу, каратэ. В эти минуты проходит розыгрыш медалей в тяжелой атлетике. В весовой категории до 102 кг выступает Сергей Шаренков. С 15:00 в столице Татарстана начнется активная борьба за награды в гребле академической, синхронном плавании, спортивной гимнастике и легкой атлетике. Для представителей "королевы спорта" Игры БРИКС - это основной турнир всего года, поскольку Международная федерация отказывается допускать белорусов на планетарную арену даже в нейтральном статусе. Поэтому выступят все наши чемпионы и призеры. Атлеты во всех видах спорта настроены на борьбу и поделились со съемочной группой АТН своими впечатлениями.
Ульяна Мещанская, лидер женской сборной Беларуси по настольному теннису:
Ростислав Жадько, старший тренер мужской сборной Беларуси по настольному теннису:
Прямые трансляции из Казани доступны на телеканале "Беларусь 5". Наша сборная сейчас в числе лидеров общекомандного зачета. За 2 дня соревнований у нас 37 медалей: 8 золотых, 13 серебряных и 16 бронзовых.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все