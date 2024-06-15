В Казани третий соревновательный день в рамках Игр БРИКС - на кону 49 комплектов медалей

С 10 утра идут предварительные турниры по бадминтону, большому и настольному теннису, фиджитал-баскетболу, каратэ. В эти минуты проходит розыгрыш медалей в тяжелой атлетике. В весовой категории до 102 кг выступает Сергей Шаренков. С 15:00 в столице Татарстана начнется активная борьба за награды в гребле академической, синхронном плавании, спортивной гимнастике и легкой атлетике. Для представителей "королевы спорта" Игры БРИКС - это основной турнир всего года, поскольку Международная федерация отказывается допускать белорусов на планетарную арену даже в нейтральном статусе. Поэтому выступят все наши чемпионы и призеры. Атлеты во всех видах спорта настроены на борьбу и поделились со съемочной группой АТН своими впечатлениями.