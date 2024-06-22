В Казани завершаются Игры стран БРИКС - Беларусь на втором месте в медальном зачете

Белорусский спорт вновь стал дипломатическим ориентиром, продемонстрировал силу наших атлетов, их стремление самосовершенствоваться и всегда быть лучшими. В заключительный соревновательный день в Казани на Играх стран БРИКС наши спортсмены вновь порадовали соотечественников медалями, к тому же наивысшего достоинства. И в итоговом зачете с общим количеством 247 наград белорусы на второй позиции, уступив лишь хозяевам из России, но опередив несколько десятков команд со всех уголков планеты. Андрей Козлов рассказал о победной для белорусских спортсменов субботе (подробнее в видео).

Многократная чемпионка Игр стран БРИКС с красивым именем Николь - воплощение белорусского спорта, художественной гимнастики и просто красоты. Два дня, проведенные в Гимнастическом центре Казани, стали для девушки счастливыми и запоминающимися.

Россыпь медалей и самое главное - любовь зрителей у команды групповичек. Игры стран БРИКС именно такими нам и запомнятся.

Во Дворце единоборств 22 июня соревновались в таком необычном виде, как борьба на поясах, и у белорусов несколько бронзовых медалей. Рядом состязались дзюдоисты.





Вновь невероятное выступление продемонстрировали наши представители в гребле на байдарках и каноэ. Золото как символ большого мастерства и упорного труда, и белорусы здесь преуспели.

В Казани есть пословица, которую можно часто услышать: если любишь свою работу, то она тебя отблагодарит. Это относится и к выступлению белорусских спортсменов, и к трудолюбию вообще. На улицах Казани чувствуешь и близость Беларуси: здесь тихо, спокойно и ощущаешь себя уверенно.