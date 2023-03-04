В Кемерове прошла церемония закрытия II зимних Международных спортивных игр "Дети Азии"

Ярко, трогательно и душевно - в Кемерове при аншлаге на трибунах ледового дворца "Кузбасс" прошла церемония закрытия II зимних Международных игр "Дети Азии".

Фестиваль объединил 13 стран и почти тысячу атлетов в возрасте до 16 лет. В десяти видах спорта было разыграно 57 комплектов наград. На церемонии закрытия зрителям была представлена красочная программа. Завершилось шоу действием с символическим названием "Взлетая к победе". Когда погас огонь соревнований, официальный маскот спортивного праздника - рысенок Тихоня - пустил слезу, так же, как это было с олимпийским Мишкой на летней Олимпиаде-80. Но главным стал, конечно же, "Парад чемпионов". Это шествие всех медалистов форума.

Итого на зимних играх "Дети Азии" у белорусов 11 наград: 1 золотая, 5 серебряных и 5 бронзовых. В общекомандном зачете наша сборная на девятом месте. Медальными стали шорт-трек, прыжки на лыжах с трамплина, конькобежный спорт, лыжные гонки и фигурное катание. Наибольшего успеха добилась 14-летняя конькобежка Полина Сивец. Девушка стала единственной чемпионкой игр из Синеокой на дистанции 3 тысячи метров. Кроме того, в активе спортсменки два серебра - за гонку на полтора километра и масс-старт. Также можно выделить Даниила Бычкова. Шорт-трекист завоевал одно серебро и две бронзы. Добавим, для Беларуси это был дебют на международном фестивале.

Я уверен, что дети просто счастливы, что приехали на эти соревнования, поучаствовали, получили опыт, завоевали медали - это дорогого стоит. Счастье детей бесценно. Это первый международный старт, и сегодня как никогда актуален принцип, что бороться надо до конца. Это дорогого стоит, когда ребенок видит, что любой цели можно добиться, если очень-очень захотеть. Василий Юрчик, шеф миссии белорусской делегации на II зимних Международных спортивных играх "Дети Азии"