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В ходе подготовки к чемпионату мира по гребле погиб белорусский паралимпиец Дмитрий Рышкевич
Трагедия в Австрии. Член сборной нашей страны по академической гребле паралимпиец Дмитрий Рышкевич погиб в ходе подготовки к чемпионату мира. Его лодка опрокинулась во время официальной тренировки на Дунае. Дайверы оперативно прибыли к месту происшествия, но не смогли спасти белоруса. В Министерстве спорта и туризма выражают глубокие соболезнования родным и близким спортсмена.
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