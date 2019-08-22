В ходе подготовки к чемпионату мира по гребле погиб белорусский паралимпиец Дмитрий Рышкевич

Трагедия в Австрии. Член сборной нашей страны по академической гребле паралимпиец Дмитрий Рышкевич погиб в ходе подготовки к чемпионату мира. Его лодка опрокинулась во время официальной тренировки на Дунае. Дайверы оперативно прибыли к месту происшествия, но не смогли спасти белоруса. В Министерстве спорта и туризма выражают глубокие соболезнования родным и близким спортсмена.