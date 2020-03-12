В Хохфильцене прошли спринтерские гонки в рамках юниорского чемпионата Европы по биатлону

Лучшим из белорусов стал Дмитрий Лазовский, показавший 9-й результат. Авсеенко - 13-й, Кошин - 63-й, Тулатин - 67-й, Зайченко - 108-й. Лучшая из наших девушек - Карина Ануфриенко. Она заняла 59-е место. Дарья Кудаева - 67-я, Алина Пильчук - 69-я.