В хоккейной Экстралиге Беларуси три поединка - команды ведут борьбу за путевки в плей-офф

В хоккейной Экстралиге сегодня будут сыграны три поединка. Во второй шестерке команд "Могилев" примет "Брест", "Лида" - новополоцкий "Химик", а "Локомотив" в Орше сразится с "Динамо-Молодечно". Противостояние последних в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5". Начало трансляции в 18:55. Напомним, у каждой из этих команд еще есть шанс пробиться в плей-офф. В борьбе за попадание в розыгрыш Кубка Президента на данный момент фавориты как раз "Локомотив" и "Динамо".