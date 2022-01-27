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В хоккейной Экстралиге Беларуси три поединка - команды ведут борьбу за путевки в плей-офф
В хоккейной Экстралиге сегодня будут сыграны три поединка. Во второй шестерке команд "Могилев" примет "Брест", "Лида" - новополоцкий "Химик", а "Локомотив" в Орше сразится с "Динамо-Молодечно". Противостояние последних в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5". Начало трансляции в 18:55. Напомним, у каждой из этих команд еще есть шанс пробиться в плей-офф. В борьбе за попадание в розыгрыш Кубка Президента на данный момент фавориты как раз "Локомотив" и "Динамо".
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