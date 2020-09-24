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В хоккейной Экстралиге сегодня пройдут четыре игры

В центральной вторая команда турнирной таблицы - "Металлург" - в Жлобине примет четвертую - "Динамо-Молодечно". "Беларусь 5. Интернет" это противостояние покажет в прямом эфире. Начало трансляции в 18:50.

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