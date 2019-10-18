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В Китае открываются Всемирные военные игры

В китайском Ухане сегодня состоится торжественная церемония открытия VII Всемирных военных игр. По традиции в соревнованиях принимают участие военнослужащие более ста государств. Нашу страну представит сборная Вооруженных cил. В ее составе свыше 90 спортсменов, которым предстоит показать себя в 12 видах спорта. Это, в частности, стрельба из лука, бокс, фехтование, дзюдо, парашютный спорт.

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