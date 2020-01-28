В Китае отменяют соревнования или проводят их без зрителей

Вспышка неизвестной пневмонии, вызванной новым коронавирусом, как известно, стала причиной уже более сотни смертей и посеяла настоящую панику. Ситуация коснулась и спорта. Уже перенесена церемония обратного отсчета до Олимпиады-2022. Матчи азиатской Лиги чемпионов все еще проводятся, но без зрителей. Накануне Шанхай дома принимал таиландский клуб и победил 3:0. Команды прибыли на стадион в масках, болельщики увидели игру только по телевизору.