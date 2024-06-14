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В Китае продолжается ЧМ по современному пятиборью с участием белорусских спортсменов: болеем за Максима Марука
В китайском Чжэнчжоу продолжается чемпионат мира по современному пятиборью. 14 июня болеем за Максима Марука - лидера национальной команды. Он выступит в индивидуальных соревнованиях. Обладатели наград планетарного первенства определятся сегодня.
Все медалисты в личном зачете получат лицензии на грядущие Олимпийские игры в Париже. За развязкой турнира можно следить на телеканале "Беларусь 5". Начало прямой трансляции в 12:50.
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