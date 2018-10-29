В китайском Чжухае Соболенко сыграет с Гарсией и Барти

Соболенко, Гарсия и Барти. В китайском Чжухае прошла жеребьевка одиночного разряда малого итогового турнира WTA. Белоруска, которая занимает 12 строчку в мировом рейтинге, сыграет на групповом этапе с француженкой Каролин Гарсией, 18-й ракеткой мира, и австралийкой Эшли Барти, 19-м номером табеля WTA. В стартовом поединке завтра Соболенко встретится с Барти.