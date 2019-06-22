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В командном турнире по стрельбе из классического лука наши девушки стали серебряными призерами спортивного форума
Итак, первую медаль II Европейских игр для Беларуси завоевали наши девчата. В командном турнире по стрельбе из классического лука Анна Марусова, Карина Деминская и Карина Козловская стали серебряными призерами спортивного форума. Но перед тем как рассказать о событиях сегодняшних, все же не можем не вернуться на две недели назад и напомнить, что на чемпионате мира в голландском Хертогенбоше эта же команда пробилась в четвертьфинал планетарного форума и впервые в истории Беларуси завоевала командную лицензию на Олимпийские игры в Токио. После такого успеха надежда на медаль домашних Игр однозначно укрепилась и девушки не подвели, в полуфинале сегодня разгромив титулованную команду Германии 6:0. В финале белорускам противостояли британки, где оппонентки оказались сильней 6:2. Напомним, на I Европейских играх в Баку у нашей женской сборной по стрельбе из лука также было серебро в командном турнире. Соревнования по стрельбе из лука продолжатся вплоть до 27 июня. Турнир стрелков проходит в спорткомплексе "Олимпийский". Спешите видеть это, друзья, наша команда порадует нас. Мы в это верим!
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