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В Контиолахти стартует второй этап Кубка мира по биатлону
Двумя спринтерскими гонками сегодня стартует второй этап Кубка мира по биатлону. Как и первый, он пройдет в финском Контиолахти. В 15:20 на лыжню выйдут мужчины. После стартового этапа у двух белорусов по 29 очков. Антон Смольский идет 24-м в общем зачете, на строчку ниже Сергей Бочарников. Также болеем в спринте за Романа Елетнова, Максима Воробья и Дмитрия Лазовского.
Еще с большим нетерпением ожидаем аналогичную дисциплину у женщин. Наша Динара Алимбекова после двух гонок 4-я в общем зачете. Выйдет на дистанцию и еще одна олимпийская чемпионка Пхенчхана - Ирина Кривко, а также Елена Кручинкина и Анна Сола. В 18:20 начнется прямая трансляция на "Беларусь 5". Наш спортивный канал, к слову, покажет все гонки этапа.
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