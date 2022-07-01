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В Копенгагене стартует велогонка "Тур де Франс" 2022 года

Сегодня в Копенгагене раздельной гонкой на 13 километров 200 метров стартует самая престижная супервеломногодневка сезона "Тур де Франс", где дебютирует наш Александр Рябушенко.

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