В Костюковичах открылась новая спортивная площадка

Проект Президентского спортивного клуба "Спорт для всех" продолжает путешествовать по Беларуси, сегодня остановился в Могилевской области.

Для всех, кто любит спорт, в Костюковичах открылась новая современная многофункциональная площадка. Найти себе занятие здесь сможет и новичок, и профессионал. Для людей с ограниченными возможностями установлены специальные тренажеры.