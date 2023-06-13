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В Костюковичах открылась новая спортивная площадка

Проект Президентского спортивного клуба "Спорт для всех" продолжает путешествовать по Беларуси, сегодня остановился в Могилевской области.

Для всех, кто любит спорт, в Костюковичах открылась новая современная многофункциональная площадка. Найти себе занятие здесь сможет и новичок, и профессионал. Для людей с ограниченными возможностями установлены специальные тренажеры.

В Костюковичском районе функционирует 7 воркаут-площадок. В этом году планируется открыть две детские и одну баскетбольную площадки.

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