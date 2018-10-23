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В. Крикунов: "В КХЛ нет разделения на сильные и слабые команды"

В Континентальной хоккейной лиге нет разделения на сильные и слабые команды, говорит главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов. По словам специалиста, на вершине таблицы оказывается клуб, у которого больше равноценно сильных пятерок игроков.

Интервью с Крикуновым смотрите завтра утром в программе "Спорт-кадр" на "Беларусь 5".

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