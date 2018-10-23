В. Крикунов: "В КХЛ нет разделения на сильные и слабые команды"

В Континентальной хоккейной лиге нет разделения на сильные и слабые команды, говорит главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов. По словам специалиста, на вершине таблицы оказывается клуб, у которого больше равноценно сильных пятерок игроков.