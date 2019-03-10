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В Кубке Президента по хоккею сегодня продолжатся четвертьфинальные серии

"Лида" дома примет "Неман", в Жлобине местный "Металлург" сразится с "Шахтером", в Гомеле местные "рыси" попробуют добыть первую победу в противостоянии с "Динамо-Молодечно". Прямую трансляцию из города над Сожем смотрите на "Беларусь 5", начало в 13:00.

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