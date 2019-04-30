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В квалификации Лиги чемпионов БАТЭ стартует с первого раунда

В квалификации Лиги чемпионов БАТЭ в этом году стартует с первого раунда. Начатькак в прошлом сезоне со второго -шансов нет. Зато лучшая команда Беларуси будет сеяной в первом, втором и, возможно, третьем раундах. Жеребьевка пройдет в июне, а первые поединки - в середине июля.

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