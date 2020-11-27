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В лидерах группы К загребское "Динамо"

У хорватов 8 очков после победы в Австрии над "Вольсбергером" - 3:0. ЦСКА же идет последним с тремя баллами и всего в двух от второй позиции, она за "Фейеноордом".

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