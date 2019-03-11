В Лондоне "Арсенал" одолел "Юнайтед", 2:0

Манчестер бит в Лондоне. В гвоздевом матче 30-го тура Английской премьер-лиги "Арсенал" на "Эмирайтс Стэдиум" одолел "Юнайтед", 2:0. Забили Джака и Обамеянг с пенальти. Канониры обошли "красных дьяволов" и занимают лигочемпионское 4-е место в таблице.



На первой позиции "Манчестер Сити". На одно очко от команды Гвардиолы отстает "Ливерпуль", одолевший накануне "Бёрнли", 4:2.