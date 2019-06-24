В Лозанне на берегу Женевского озера открыт олимпийский дом

Торжественную церемонию старта работы новой штаб-квартиры Международного олимпийского комитета приурочили к 125-летию со дня основания организации. Сегодня в Швейцарии выберут столицу зимней Олимпиады-2026. На это звание сейчас претендуют Милан и Стокгольм. Победитель примет эстафету от Пекина - столицы Китая и зимних Олимпийских игр - 2022.