350 спортсменов из 185 национальных олимпийских комитетов мира, полсотни международных федераций, представители ВАДА и всех оргкомитетов Олимпиады в Токио. В Лозанне прошел самый масштабный за историю международный форум спортсменов.



На встрече были затронуты важные для атлетов вопросы. Как максимально эффективно совмещать спортивную карьеру и образование, и как построить свою жизнь после спорта. Затрагивалась тема здоровья, причем не только физического, но и психологического. В качестве поддержки спортсменов, заканчивающих карьеру, была запущена бизнес-платформа, которая призвана помочь развивать бизнес-идеи вместе с экспертами в этой области.



На форуме звучали темы улучшения осведомленности спортсменов о деятельности МОК и увеличения их вовлеченности в жизнь национальных олимпийских. Атлеты должны поднимать вопросы, предлагать идеи и отсылать их в комиссии спортсменов, которые донесут их до МОК.