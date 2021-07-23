ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

В Марьиной Горке состоялось открытие полноразмерного футбольного стадиона

Праздник в Пуховичский район принесла сегодня Белорусская федерация футбола. При финансовой поддержке УЕФА ассоциация обновила стадион "Городской" в Марьиной Горке, предоставив полноразмерное футбольное поле с новым искусственным покрытием последнего поколения.

Прежде всего хотелось бы поздравить всех жителей Марьиной Горки с большим праздником футбола. Сегодня мы открываем полноразмерное футбольное поле с синтетическим покрытием, которое позволит круглогодично заниматься футболом. Потому что у нас одна из небольших проблем нашего футбола - то, что не все райцентры имеют возможность в осенне-зимний период тренироваться на улице. Сегодня мы в Марьиной Горке можем сказать смело, что с этой проблемой справились. Выразить слова благодарности руководству города, потому что в кратчайшие сроки проявили инициативу и сделали подложку. Мы в свою очередь выделили синтетический газон и сегодня открываем поле.
Юрий Вергейчик, первый зампредседателя Белорусской федерации футбола


Стадион "Городской" является домашним стадионом футбольного клуба "Виктория". Эта команда выступает во второй лиге с 2015 года и сейчас располагается на 4 месте Минского дивизиона - юг.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все