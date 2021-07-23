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В Марьиной Горке состоялось открытие полноразмерного футбольного стадиона
Праздник в Пуховичский район принесла сегодня Белорусская федерация футбола. При финансовой поддержке УЕФА ассоциация обновила стадион "Городской" в Марьиной Горке, предоставив полноразмерное футбольное поле с новым искусственным покрытием последнего поколения.
Прежде всего хотелось бы поздравить всех жителей Марьиной Горки с большим праздником футбола. Сегодня мы открываем полноразмерное футбольное поле с синтетическим покрытием, которое позволит круглогодично заниматься футболом. Потому что у нас одна из небольших проблем нашего футбола - то, что не все райцентры имеют возможность в осенне-зимний период тренироваться на улице. Сегодня мы в Марьиной Горке можем сказать смело, что с этой проблемой справились. Выразить слова благодарности руководству города, потому что в кратчайшие сроки проявили инициативу и сделали подложку. Мы в свою очередь выделили синтетический газон и сегодня открываем поле.
Стадион "Городской" является домашним стадионом футбольного клуба "Виктория". Эта команда выступает во второй лиге с 2015 года и сейчас располагается на 4 месте Минского дивизиона - юг.
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