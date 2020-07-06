Борисовский клуб БАТЭ уже не первый в турнирной таблице чемпионата Беларуси по футболу. Солигорский "Шахтер" по количеству баллов догоняет желто-голубых, что чемпионскую гонку клубов из Минского региона делает еще более непредсказуемой. В "Матчболе" все главные футбольные события Беларуси (видео).