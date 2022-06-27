3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В матче 12-го тура чемпионата Беларуси по футболу "Арсенал" переиграл мозырскую "Славию"
Дзержинский "Арсенал" пытается выбраться со дна турнирной таблицы, и первый шаг для этого сделан. Со счетом 3:2 обыграна мозырская "Славия". Хозяева пропустили на третьей минуте матча, но после забили трижды. В середине второго тайма "Славия" сократила отставание до минимума, но "Арсеналу" удалось сохранить свои три очка. Для команды из Дзержинскаэто первая победа в сезоне.
Президент
Все
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Лукашенко поставил задачу за пятилетку удвоить экспорт льняной продукции
Политика
Все
Общество
Все
Белорусский безвиз - почему все больше туристов из Европы выбирают нашу страну для путешествий
О нейтрализации новых угроз с минимальным риском для жизни - в проекте "Диспозиция"
Зарплату более 2,5 тыс. белорусских рублей получает каждый четвертый работник в стране - Белстат
Адреналин и упорство! Как чемпионат по колке дров среди журналистов стал прекрасным тимбилдингом
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов