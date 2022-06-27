В матче 12-го тура чемпионата Беларуси по футболу "Арсенал" переиграл мозырскую "Славию"

Дзержинский "Арсенал" пытается выбраться со дна турнирной таблицы, и первый шаг для этого сделан. Со счетом 3:2 обыграна мозырская "Славия". Хозяева пропустили на третьей минуте матча, но после забили трижды. В середине второго тайма "Славия" сократила отставание до минимума, но "Арсеналу" удалось сохранить свои три очка. Для команды из Дзержинскаэто первая победа в сезоне.