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В матче 1/4 финала Арина Соболенко не справилась с Ван Цян - 5:7, 5:7

В матче 1/4 финала Арина Соболенко не справилась с Ван Цян - 5:7, 5:7

215 рейтинговых очков и почти 180 тысяч долларов заработала Арина Соболенко на турнире категории "Премьер" в Пекине.

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