В матче 27 тура чемпионата Беларуси по футболу "Рух" сыграет с "Торпедо-БелАЗ" - следите за встречей на "Беларусь 5" в 15:20

Битва за медали чемпионата Беларуси по футболу все ближе к развязке. И лишь обладатель золотой награды известен почти наверняка. На серебро и бронзу по-прежнему рассчитывают сразу 4 команды. Одна из них - "Рух". Брестчане сегодня в матче 27 тура в Жодино сыграют с местным коллективом "Торпедо-БелАЗ"."Автозаводцы" пошумели в прошлом розыгрыше, финишировав на рекордном для себя третьем месте, однако в этом располагаются лишь во второй части турнирной таблицы. "Рух" же на пятой позиции, всего в балле от "Гомеля" и в шести пунктах от третьего - минского "Динамо".



Прямая трансляция встречи начнется в 15:20 на телеканале "Беларусь 5", а сразу после, в 17:30, вашему вниманию обзор всех матчей тура.