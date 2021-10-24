3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В матче 27 тура чемпионата Беларуси по футболу "Рух" сыграет с "Торпедо-БелАЗ" - следите за встречей на "Беларусь 5" в 15:20
Битва за медали чемпионата Беларуси по футболу все ближе к развязке. И лишь обладатель золотой награды известен почти наверняка. На серебро и бронзу по-прежнему рассчитывают сразу 4 команды. Одна из них - "Рух". Брестчане сегодня в матче 27 тура в Жодино сыграют с местным коллективом "Торпедо-БелАЗ"."Автозаводцы" пошумели в прошлом розыгрыше, финишировав на рекордном для себя третьем месте, однако в этом располагаются лишь во второй части турнирной таблицы. "Рух" же на пятой позиции, всего в балле от "Гомеля" и в шести пунктах от третьего - минского "Динамо".
Прямая трансляция встречи начнется в 15:20 на телеканале "Беларусь 5", а сразу после, в 17:30, вашему вниманию обзор всех матчей тура.
Другие новости спорта:
Президент
Все
Президент Беларуси выразил соболезнование президенту Сербии в связи с жертвами на вокзале Нови-Сад
Лукашенко на конференции по безопасности затронул тему геополитической турбулентности
Лукашенко поздравил ФПБ с 120-летием профсоюзного движения страны
Лукашенко поздравил коллектив журфака БГУ с 80-летием факультета
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов