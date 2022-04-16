В матче 32-го тура чемпионата Испании "Реал Сосьедад" и "Бетис" разошлись миром - 0:0

"Реал Сосьедад" в матче 32-го тура чемпионата Испании по футболу принимал у себя дома "Бетис". На 22-й минуте Александер Исак вырвался на свободное пространство в правой части штрафной, голкипер вышел ему навстречу. Швед перебросил вратаря, но не попал в ворота. Ни одна из команд так и не сумела забить гол - 0:0. Отметим 2 желтые карточки Давида Сильвы. Он получил их на 93-й минуте и был удален с поля. По итогам игры "Бетис" и "Реал Сосьедад" сохранили за собой 5 и 6 строки в лиге соответственно.