В матче АПЛ "Манчестер Сити" на выезде не сумел обыграть "Кристал Пэлас" - ничья 0:0

В матче 29-го тура Английской премьер лиги "Манчестер Сити" на выезде не сумел обыграть "Кристал Пэлас" - ничья 0:0. Эта потеря очков "Манчестер Сити" еще сильнее обострила чемпионскую гонку в АПЛ. Теперь "Ливерпуль" отстает всего на 4 очка и имеет один матч в запасе.

