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В матче НХЛ "Аризона" не смогла победить "Питтсбург"

Не самым результативным выдался матч у Владислава Колячонка. "Аризона", за которую он выступает, не справилась дома с "Питтсбургом" - 1:4. Белорус провел на льду 15 минут 14 секунд, нанес 1 бросок, заблокировал 1 выстрел соперника, применил 1 силовой прием, допустил одну потерю и заработал показатель полезности 0.

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