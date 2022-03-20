В матче НХЛ "Аризона" не смогла победить "Питтсбург"

Не самым результативным выдался матч у Владислава Колячонка. "Аризона", за которую он выступает, не справилась дома с "Питтсбургом" - 1:4. Белорус провел на льду 15 минут 14 секунд, нанес 1 бросок, заблокировал 1 выстрел соперника, применил 1 силовой прием, допустил одну потерю и заработал показатель полезности 0.