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В матче Золотой Евролиги мужская сборная Беларуси по волейболу могла победить португальцев

В матче Золотой Евролиги мужская сборная Беларуси по волейболу могла победить португальцев и в 3-4партиях. Так считает главный тренер команды Виктор Бекша. Напомним, накануне на "Чижовка-Арене" белорусы были сильнее сборной Португалии - 3:2. Причем важно отметить, что самыми результативными в этом матче стали 20-летние Максим Богатко и Владислав Давыскиба.

Следующие три игры Беларусь проведет против Турции, Чехии и Португалии4, 5 и 6 июня соответственно.


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