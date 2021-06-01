В матче Золотой Евролиги мужская сборная Беларуси по волейболу могла победить португальцев и в 3-4партиях. Так считает главный тренер команды Виктор Бекша. Напомним, накануне на "Чижовка-Арене" белорусы были сильнее сборной Португалии - 3:2. Причем важно отметить, что самыми результативными в этом матче стали 20-летние Максим Богатко и Владислав Давыскиба.