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В медальном зачете II Европейских игр Беларусь уверенно удерживает вторую строчку

К этому моменту в медальном зачете Беларусь по-прежнему удерживает вторую строчку. Теперь в нашей копилке 68 наград. Лидируют россияне, третьи итальянцы.

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