В Мексике стартовал итоговый чемпионат WTA по теннису

Каролина Плишкова побеждает Гарбинье Мугурусу на старте итогового чемпионата WTA в мексиканской Гвадалахаре. 4:6, 6:2, 6:7. Ждем выход на корт Арины Соболенко - он состоится, когда в Минске будет раннее утро.