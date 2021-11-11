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В Мексике стартовал итоговый чемпионат WTA по теннису

Каролина Плишкова побеждает Гарбинье Мугурусу на старте итогового чемпионата WTA в мексиканской Гвадалахаре. 4:6, 6:2, 6:7. Ждем выход на корт Арины Соболенко - он состоится, когда в Минске будет раннее утро.

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