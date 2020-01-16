В Мельбурне прошла жеребьевка первого в сезоне турнира Australian Open

Арина Соболенко сыграет с Карлой Суарес Наварро из Испании, Александра Саснович будет дожидаться победителя квалификации. В Мельбурне прошла жеребьевка первого в сезоне турнира "Большого шлема" - Australian Open. В мужском одиночном разряде Егор Герасимов на старте сыграет против 46-го номера мирового рейтинга норвежца Каспера Рууда. Шаг до попадания в основную сетку осталось сделать Илье Ивашко.



