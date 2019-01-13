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В Мельбурне стартуют матчи основного раунда первого в сезоне турнира Большого шлема Australian Open

В ночь с воскресенья на понедельник в Мельбурне стартуют матчи основного раунда первого в сезоне турнира Большого шлема AustralianOpen. Напомним, в сетке соревнований сразу пять белорусов - Арина Соболенко, Александра Саснович, Виктория Азаренко, Вера Лапко и Илья Ивашко. Первой возьмет старт на турнире Соболенко, которая сразится с россиянкой Анной Калинской. Утром понедельника сыграют Лапко против Юханны Ларссон, Саснович выйдет на корт в матче с Кирстен Флипкенс.

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