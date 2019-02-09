В микрорайоне Веснянка "Минская лыжня" собрала тысячи участников

Уже через 20 минут состоится биатлонная гонка с массового старта на полтора километра среди женщин. Этот забег получил название "Восходящие звезды". Чем еще будут удивлять организаторы спортивного праздника, узнаем прямо сейчас.

На прямую связь со студией выходит наш корреспондент Надежда Сербиненко.



Добрый день! Настроение отличное. Погода тоже не подвела, легкий снежок. Температура около 0. Погодные условия как раз подходящие для лыжных гонок. Это, можно сказать, бонус для всех собравшихся, потому что на трассе им, конечно, придется нелегко. Сами представьте, ведь соревнования любительские, но каждому из участников придется пробежать минимум 3,6 километра. И это минимум, а в случае промаха на огневом рубеже участнику придется преодолеть один штрафной круг в 50 метров.

Пожалуй, главное отличие соревнований любительских от профессиональных - то, что на старт наши биатлонисты выходят без винтовки за плечами. Хотя стрелять им придется. У каждого по два огневых рубежа, но оружие им будут выдавать на позициях для стрельбы и только под наблюдением инструктора. Безопасность, безусловно, превыше всего, даже спортивного азарта. На старт выйдут и наши коллеги. Вот, например, руководитель отдела спортивных новостей Николай Стуло готовился несколько недель. Как он сам признался, стрельба - самая сложная часть.







Пока спортсмены-любители преодолевают километры на лыжах, болельщики также не скучают. Для всех гостей праздника организована культурно-развлекательная программа. Организаторы устроили для гостей вокруг трассы настоящий развлекательный городок. Здесь можно подкрепиться, работает фуд-корт. На сцене выступают артисты, звучит музыка. В целом атмосфера по-настоящему праздничная. У всех отличное настроение. Спортивный дух витает в воздухе. Сами убедитесь.