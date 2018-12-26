ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

В Министерстве спорта чествовали паралимпийцев и участников Дельфийских игр

Итоги года подвели и в Министерстве спорта. Сегодня чествовали паралимпийцев и участников Дельфийских игр. Только из южнокорейского Пхенчхана наши привезли 12 медалей и заняли восьмое место в общем зачете Паралимпиады. Отдельно стоит отметить обладательницу трех золотых медалей в Южной Корее. Светлана Сахоненко ждет ребенка. Но уже в мае планирует приступить к тренировкам. Также планируется пополнение в семье Дмитрия Лобана и Лидии Графеевой. Ближайшая летняя Паралимпиада пройдет летом 2020 года.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все