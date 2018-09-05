В Министерстве спорта и туризма награждали триумфаторов чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ

В Министерстве спорта и туризма Беларуси сегодня награждали триумфаторов чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходил в Португалии. Из Монтемор-у-Велью сборная нашей страны привезла 3 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые награды. Как следствие: в общекомандном зачете Беларусь заняла высокое 4 место. Почетные грамоты и благодарности членам команды вручал лично министр Сергей Ковальчук.