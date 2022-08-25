В Министерстве спорта и туризма прошло чествование белорусских паралимпийцев

Для нас было много переживаний, потрясений, поэтому это еще важнее, потому что то, что мы испытали, пережили в этом году, нас всех очень подкосило, но у нас дружная команда, мы чувствовали поддержку от нашего руководства, сейчас мы чувствуем поддержку от нашего государства, для нас это огромный стимул двигаться дальше к более высоким результатам.

Лидия Лобан, двукратный призер Паралимпийских игр