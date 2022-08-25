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В Министерстве спорта и туризма прошло чествование белорусских паралимпийцев
А в Минске в Министерстве спорта и туризма сегодня принимали поздравления и получали заслуженные награды денежные сертификаты белорусские паралимпийцы - победители и призеры зимних Игр "Мы вместе. Спорт". Они прошли в марте в Ханты-Мансийске.
Эти соревнования - альтернатива Паралимпиаде, безосновательно были отстранены сборные Беларуси и России. Причем, об этом решении сообщили в тот момент, когда спортсмены уже были в Пекине и готовились к первым стартам. Белорусы выступили в двух видах спорта - лыжных гонках и биатлоне - и смогли завоевать 16 медалей, в том числе 5 золотых, две серебряные и 9 бронзовых. Самой титулованной стала Валентина Шиц, которая трижды поднималась на высшую ступень пьедестала почета. Два золота и одно серебро привезла Светлана Сахоненко. Награды получили не только спортсмены, но и тренеры, а также специалисты, работающие с командой.
Наш результат - результат спортсмена, он складывается из многих факторов и, конечно же, людей, которые находятся рядом с нами, которые нам помогают – это личный тренер, спортсмен-лидер, и, конечно же, люди, которые организовывают наш тренировочный процесс. Без него невозможно показать 100-процентный результат.
Для нас было много переживаний, потрясений, поэтому это еще важнее, потому что то, что мы испытали, пережили в этом году, нас всех очень подкосило, но у нас дружная команда, мы чувствовали поддержку от нашего руководства, сейчас мы чувствуем поддержку от нашего государства, для нас это огромный стимул двигаться дальше к более высоким результатам.
Четырехкратному призеру соревнований в Ханты-Мансийске - Дарье Хведкович - сегодня вдобавок было присвоено звание мастера спорта международного класса по лыжным гонкам. Пока наши паралимпийцы в ожидании совместных белорусско-российских стартов. Уже известно, что соревнования будут принимать наши "Раубичи" и "Логойск".
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