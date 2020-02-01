Встреча со слезами на глазах. Именно так приветствуют заслуженных чемпионов. Накануне поздно вечером спустя ровно сутки после официального объявления о завершении карьеры в Минск прилетел самый титулованный белорусский велогонщик современности Василий Кириенко. Проблемы с сердцем, которые были выявлены у 38-летнего спортсмена еще год назад, все-таки предопределили срок его спортивного долголетия.



За свою карьеру Василий Кириенко выигрывал золото чемпионата мира как на шоссе, так и на треке. Кроме того, белорус становился победителем трех этапов гонок Гранд Тура. На счету Кириенко и два золота Европейских игр - в Баку и Минске. С будущим занятием Василий пока не определился, однако статус, знания и опыт нашего спортсмена, безусловно, пригодятся для развития не только белорусского, но и мирового велоспорта.



