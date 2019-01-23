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В Минске на финишную прямую вышли республиканские соревнования "Снежный снайпер"

Вслед за борьбой лучших в Гомельской и Могилевской областях, а также в Минске на финишную прямую вышли республиканские соревнования "Снежный снайпер" на призы Президентского спортивного клуба.

На лыжероллерной трассе в Веснянке 54 столичные команды - это 108 биатлонистов в возрасте от 11 до 14 лет - сражаются за титул триумфатора старта. Из победителей будет сформирована сборная Минска, которая выступит в Раубичах в республиканском финале с 4 по 10 февраля. К слову, "Снежный снайпер” сегодня - самый короткий путь в профессиональный спорт. Именно здесь можно заявить о себе на всю страну и доказать, что в будущем именно ты достоин стать частью национальной сборной.

Отборочный этап "Снежного снайпера" в Минске завершится завтра смешанными эстафетными гонками. В 17:00 пройдет церемония награждения. Добавим, именно ребятам из столицы в прошлом году не было равных в республиканском финале. В Раубичах юные биатлонисты Минска завоевали 8 медалей - 4 золотых и 4 серебряных.

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