В Минске на финишную прямую вышли республиканские соревнования "Снежный снайпер"

На лыжероллерной трассе в Веснянке 54 столичные команды - это 108 биатлонистов в возрасте от 11 до 14 лет - сражаются за титул триумфатора старта. Из победителей будет сформирована сборная Минска, которая выступит в Раубичах в республиканском финале с 4 по 10 февраля. К слову, "Снежный снайпер” сегодня - самый короткий путь в профессиональный спорт. Именно здесь можно заявить о себе на всю страну и доказать, что в будущем именно ты достоин стать частью национальной сборной.



