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В Минске начался международный легкоатлетический матч между сборными Беларуси, балканских стран, Прибалтики и Украины
Четыре претендента, а победитель один. В Минске начался международный легкоатлетический матч между сборными Беларуси, балканских стран, Прибалтики и Украины. Принимает эту историческую встречу открытый накануне стадион "Динамо". И мы в ожидании выхода на арену наших звезд спорта.
На связи со студией Андрей Козлов (прямое включение). Спустя сутки после официального открытия стадиона «Динамо» наша легендарная арена продолжает демонстрировать свою многофункциональность. Сегодня здесь правит бал королева спорта – именно так называют легкую атлетику. Кстати, на "Динамо" и пройдут легкоатлетические соревнования в дни проведения ІІ Европейских игр спустя год.
Перед началом соревнований мы прошлись вдоль арены, здесь до старта и в перерывах между легкоатлетическими дисциплинами можно было провести время. Болельщики не обошли вниманием подобное событие и были в предвкушении выступления звезд как белорусской легкой атлетики, так и европейской.
Кроме того, перед открытием пообщались и с председателем Белорусской федерации легкой атлетики Вадимом Девятовским, который специально для нашей съемочной группы открыл несколько секретов - на какие крупные соревнования в ближайшее время (помимо, конечно, Европейских игр) претендует стадион "Динамо".
Совсем скоро на авансцене наш прославленный толкатель ядра Иван Тихон, серебряный призер летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Он выступит с минуты на минуту. Самые непредсказуемые дисциплины в заключительной части соревнований. К примеру, спортсменка и красавица Алина Талай в беге с барьерами на 100 метров будет соревноваться в 21:25.
Международный матч по легкой атлетике - это прекрасная возможность увидеть наших известных спортсменов на международных стартах дома. В следующем включении во время "Панорамы" будет эксклюзивное интервью, и пока сохраним в тайне, с кем именно.
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