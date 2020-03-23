Когда счет на табло известен заранее. В Минске начался процесс по делу о договорных матчах в белорусском спорте. На скамье подсудимых 20 человек. Это участники соревнований по футболу и волейболу, а также организаторы серой схемы. По информации ГУБОП, двое из фигурантов передавали деньги спортсменам, а те в свою очередь делали нужный результат матчей. При этом организаторы схемы делали ставки на заранее известный результат в букмекерских конторах и получали деньги. Отмечается, что это не первая история с договорными матчами в нашем спорте.



Так, в 2017 году уже судили девятерых человек за аналогичную схему. Новый процесс в материале Александра Камовича.



Пока внимание телезрителей многих странах мира приковано к недавно стартовавшему белорусскому чемпионату по футболу, в суде Московского района Минска сосредоточились на минувших сезонах - начались слушания по уголовному делу о договорных матчах. На скамье подсудимых 20 человек. Это спортсмены и те, кто передавал им деньги за определенный результат.



О задержаниях белорусских спортсменов стало известно в начале 2019. Схема работала следующим образом: двое из обвиняемых передавали деньги участникам футбольных и одной волейбольной команды. Это спортсмены Высшей и Первой лиг белорусских чемпионатов. При этом на нужный результат обвиняемые ставили в букмекерских конторах. Когда договоренный счет был на табло, денежные суммы оседали в карманах знающих людей.



Впрочем, это не первый процесс о так называемых договорняках в белорусском спорте. Так, в 2017 году в суде оказались 9 человек. Всех обвиняли по одной статье – "Подкуп участников и организаторов спортивных соревнований". По данным следствия, граждане Украины и России передавали деньги футболистам белорусского чемпионата, чтобы те повлияли на исход матча. Заранее поставленные ставки в букмекерских конторах Европы и Азии приносили неплохой доход. По данным ГУБОП, игры Первой лиги - до 4 тысяч долларов, а матчи Высшей лиги и Кубка Беларуси - до 18 тысяч.



Возвращаясь к нынешнему процессу, добавим, что схема работала с февраля 2017 года. В деле установлены 15 подкупов участников соревнований и одно покушение на такой подкуп, а также 12 фактов мошенничества, когда фигуранты обманули букмекеров. Добавим, организаторам грозят серьезные сроки и крупные штрафы, а вот спортсменам кроме всего прочего - пожизненная дисквалификация.



