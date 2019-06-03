В Минске награждали победителей и призеров этапа Брест - Минск марафона "Ралли мира"

У здания штаб-квартиры НОК Беларуси сегодня награждали победителей и призеров этапа Брест -Минск международного электромобильного марафона "Ралли мира". Гонка проходит по территории десяти стран. Стартовала 27 мая в Монте-Карло. К слову, именно под патронажем князя Альберта Второго и проходит марафон. Цель - привлечь больше внимания к автомобилям с электродвигателем. Участники гонки накануне пересекли белорусско-польскую границу, посетили Брест, Мир, а сегодня прибыли в Минск. Победителем этапа стал Кристиан Эсно из Монако.







