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В Минске открылась новая батутная арена

Настоящий парк супергероев находится на улице Сурганова. Батуты, зона баскетбольной игры, скалодромы - все это объединил единый комплекс. Кроме самостоятельных занятий, есть и групповые тренировки. Есть и зона отдыха - терраса, где можно расслабиться после тренировок и попить воды.

Занятия проходят утром и вечером. В группах - по 8-10 человек.

Наличие спортивной одежды обязательно.

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