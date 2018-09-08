В Минске открылась новая батутная арена

Настоящий парк супергероев находится на улице Сурганова. Батуты, зона баскетбольной игры, скалодромы - все это объединил единый комплекс. Кроме самостоятельных занятий, есть и групповые тренировки. Есть и зона отдыха - терраса, где можно расслабиться после тренировок и попить воды.