В Минске появился уникальный клуб настольного тенниса

Условия - по всем стандартам, подходят для профессионалов, а столы доступны для всех желающих. Его основатели считают: открытие - своевременное, поскольку в столице спрос на такой досуг превышал предложение. Отметим, крупные соревнования по настольному теннису в Беларуси проходят на лучших аренах - Дворец тенниса, "Минск-Арена" и других. А вот любительской базы, по сути, не было.Организаторы внимательно следят и за здоровьем посетителей - для этого здесь все условия. В перспективе на базе клуба планируют проводить международные соревнования.



