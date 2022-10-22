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Продолжается международный турнир по художественной гимнастике на призы Марины Лобач - вход на соревнования свободный
На международном турнире по художественной гимнастике на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач сегодня определятся победительницы в командном состязании и многоборье. Впервые в историисоревнования проводятся по новому регламенту. Все грации по итогам жеребьевки были разбиты по командам. В каждом коллективе, который получил название какого-либо цветка, три спортсменки разного возраста. В итоге предсказать, кто же выиграет командный турнир, практически невозможно (подробности в видео).
Победительница в многоборье получит именную статуэтку Марины Лобач. Завтра на турнире финалы в отдельных видах. Кстати, вход на соревнования свободный, а прямая трансляция традиционно - на "Беларусь 5".
Фото: БелТА
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