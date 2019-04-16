На базе училища олимпийского резерва в Минске прошел мастер-класс в рамках тренировочного сбора для детей из Сирии. Урок по баскетболу для них провела главный тренер национальной сборной Беларуси Наталья Трофимова. Спортивный лагерь для ребят от 14 до 16 лет продлится до 23 числа. Отметим, в программе тренировочного сбора, кроме баскетбола, проходят занятия по шахматам, спортивной гимнастике, настольному и большому теннису, а также плаванию.